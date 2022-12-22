Полицейские ликвидировали в Петербурге наркоплантацию с почти 300 кустами запрещенных растений

Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков по Василеострвскому району Санкт-Петербурга ликвидировали наркоплантацию, располагавшуюся в двух квартирах дома на набережной реки Смоленки. На незаконном предприятии обнаружили 285 кустов конопли, рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники организовали полный цикл производства наркотических средств растительного происхождения. В ходе обысков изъято почти 30 килограммов марихуаны, 285 кустов конопли, а также электронные весы и другое оборудование»,— сообщила госпожа Волк.

Параллельно силовики в квартире на улице Одоевского задержали двоих мужчин, подозреваемых в причастности к работе плантации, сейчас оба отправлены под стражу. В отноошении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой в особо крупном размере).

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