В Башкирии к 2030 году построят 50 молочных ферм

В Башкирии к 2030 году будут построены 50 индустриальных молочных ферм. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республиканского правительства – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на семинаре по развитию животноводства в Мелеузовском районе.

Места строительства ферм могут быть определены в 2023 году.

По словам Ильшата Фазрахманова, ферма окупается за восемь лет, а «если грамотно воспользоваться мерами господдержки, то за шесть лет». «Индустриальная ферма увеличит выручку в хозяйстве на полмиллиарда рублей», — заключил он.

Венера Хисамова

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