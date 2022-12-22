В Новороссийске построят мусороперерабатывающий завод по концессии

В Новороссийске построят мусороперерабатывающий завод, используя механизм концессионного соглашения. Сейчас власти города совместно с министерством ЖКХ ищут подходящий земельный участок. Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил на пресс-конференции.

«На сегодняшний день это острый вопрос не только для горожан, но и власти, губернатора, и меня в том числе. Это один из приоритетных вопросов, на который все органы законодательной и исполнительной власти обращают внимание»,— отметил Андрей Кравченко.

По его словам, подобранный участок находится между Анапой и Новороссийском. Сейчас власти собирают и анализируют по нему информацию. В Новороссийске ранее создали рабочую группу по этому вопросу. В нее вошли общественники города, а также представители министерства ЖКХ края.

Всего к 2024 году в Краснодарском крае планируют построить пять пунктов по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн тонн в год. За счет них в регионе планируют перерабатывать 100% отходов. В строительство предприятий инвестируют около 23 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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