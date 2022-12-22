В Зауралье создадут следственную группу по нарушениям при расселении аварийных домов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать в Курганской области специальную следственную группу для расследования фактов халатности должностных лиц при реализации программ переселения из аварийного жилья. Такое решение принято по результатам личного приема граждан, сообщает СК РФ.

К главе Следственного комитета обратились курганцы, которые с 2009 года живут в непригодном для жизни многоквартирном доме. Только в 2017 году здание признали аварийным. Однако до сих пор жителям 36 квартир не предоставили новые помещения. Несвоевременное решение местной администрации о признании дома аварийным не позволило включить его в программу переселения граждан из ветхого жилфонда на 2019-2025 годы. Руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко доложил, что по результатам обращения граждан было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации Кургана.

«На приеме было установлено, что данный случай не является единичным, в связи с чем Алексанр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и создать следственную группу для расследования аналогичных фактов халатности ответственных должностных лиц при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области»,– сообщает пресс-служба СК России. Через месяц глава ведомства намерен повторно встретиться с обратившимися курганцами.