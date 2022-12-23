Усталые и недовольные

Клубный европейский сезон, который возобновляется в некоторых сильнейших лигах уже на следующей неделе, возможно, еще не раз заставит вспоминать о чемпионате мира в Катаре и его специфическом расположении в календаре. Многим топ-командам «большой пятерки» придется смириться с тем, что в погоне за ценными призами им придется учитывать «катарский фактор» — многочисленные травмы игроков и усталость, накопившуюся у лидеров, чьи сборные далеко прошли по сетке мирового первенства. В первую очередь это касается Английской премьер-лиги (АПЛ), сократившей перерыв между ним и рестартом своего чемпионата до минимума и не отказавшейся от сверхжесткого графика на стыке 2022 и 2023 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое место в рейтинге «клубной вовлеченности» в чемпионат мира занял «Манчестер Сити» — в Катаре сыграли аж 16 футболистов клуба (№7 — полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне)

Фото: Christophe Ena / AP Первое место в рейтинге «клубной вовлеченности» в чемпионат мира занял «Манчестер Сити» — в Катаре сыграли аж 16 футболистов клуба (№7 — полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне)

Фото: Christophe Ena / AP

Завершившийся в воскресенье финалом, в котором сборная Аргентины взяла верх в серии пенальти над сборной Франции, чемпионат мира в Катаре популярные европейские медиаресурсы упоминали в последние дни уже в связи c событиями предстоящими. Речь о рестарте наиболее заметных национальных первенств. Он состоится уже в ближайшие дни, и на эти турниры первенство мировое может, похоже, оказать существенное влияние.

Причина — в специфике расположения катарского чемпионата в календаре. Из-за особенностей климата страны-хозяйки он был смещен с лета на конец года, то есть проводился не в межсезонье, а в середине сезона. При этом приостановлены сильнейшие национальные чемпионаты, которые являются базой для комплектования сборных-фаворитов, были лишь за несколько дней до старта главного турнира четырехлетия. Это обстоятельство лишило игроков возможности для восстановления и хотя бы более или менее полноценной подготовки к нему. А одним из неприятных последствий такого подхода уже стало колоссальное количество травм, полученных непосредственно перед катарскими соревнованиями или уже во время них, включая травмы серьезные, выводящие из строя игроков более чем на месяц. Совокупные потери участников чемпионата, скорее всего, были рекордными для мировых первенств, а сборная Франции, например, добралась до финального матча чуть ли не без половины предполагаемой основы.

Но эксперимент, заставляющий футболистов играть в сверхжестком режиме, на самом деле продолжается. Как правило, после чемпионата мира они отправляются в летний отпуск, пусть увеличение числа различных состязаний к началу нынешнего десятилетия его прилично сократило. Однако после катарского чемпионата мира у многих из тех, кто на нем выступал, отпуск вышел вообще чисто символическим. А это значит, что клубам «большой европейской пятерки» предстоит справляться с проблемами, связанными с накопившимися у игроков усталостью, разного рода повреждениями, а также необходимостью релакса чисто психологического — к примеру, после болезненных осечек, которые, бывает, переживают месяцами.

В этом смысле «пятерка», правда, чрезвычайно неоднородна. Видимо, практически не заметят последствий катарского чемпионата в Германии. Ее футбольное первенство — единственное, в котором нашли окно для по-настоящему солидной паузы: оно возобновится лишь 20 января. Сумела организовать футболистам мини-отпуск и Италия. В этой стране он продлится до 4 января. Во Франции рестарт произойдет 28 декабря, но после двух сыгранных «встык» туров чемпионат уйдет на каникулы продолжительностью полторы недели. С их помощью лига надеется купировать «катарский эффект», который точно не коснется первого среди героев чемпионата мира: ПСЖ разрешил Лионелю Месси наслаждаться аргентинским триумфом до середины января. На день позже французских вернутся на поле испанские клубы и сразу начнут играть в обычном формате — когда туры проводятся каждый уикенд.

Особое место в этом списке занимает чемпионат, который в текущем десятилетии удерживает статус лучшего по большинству ключевых параметров — таких как спортивные достижения или финансовые ресурсы. Английская премьер-лига решила обеспечить эксперименту практически идеальную чистоту. На самом деле ее клубы и ее представители на чемпионате мира уже играют. На эту неделю пришелся четвертый раунд Кубка английской лиги, и «Манчестер Юнайтед» в среду обыграл 2:0 «Бернли» во многом благодаря голу Маркуса Рашфорда — форварда сборной Англии, четвертьфиналиста чемпионата мира, а вчера поздно вечером по московскому времени в рамках турнира встречались два других гиганта — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Возобновление чемпионата назначено на 26 декабря. Иными словами, промежуток между 17-м туром и финалом мирового первенства, в финале которого, по крайней мере в качестве запасных, участвовала целая группа игроков английских клубов (аргентинцы Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес, французы Уго Льорис, Рафаэль Варан, Вильям Салиба и Ибраима Конате), составляет всего-то восемь дней. Но это еще не все. Сразу после 17-го тура, без какого-либо промежутка, в новогодние праздники будет сыгран 18-й. Нагрузка представляется чудовищной. И важнейший нюанс. Десант из АПЛ в Катаре был намного больше, чем из любой другой. В заявках команд значились 164 футболиста из АПЛ, у ближайшего преследователя — испанского высшего дивизиона — их было почти вдвое меньше, 87.

Нет ничего странного, что, анонсируя рестарт, все без исключения британские ресурсы — BBC, The Guardian, Daily Mail — обращают пристальное внимание на то, в каком положении находятся те клубы, что бьются за награды, с точки зрения загруженности их игроков в Катаре. И заранее сочувствуют, скажем, действующему владельцу титула «Манчестер Сити». В Катаре сыграли аж 16 футболистов манчестерцев, и провели они на поле в общей сложности 5180 минут: это — первое место в рейтинге «клубной вовлеченности» в мировое первенство. «Манчестер Сити» еще повезло, что его феноменальный бомбардир Эрлинг Холанн турнир пропустил, поскольку сборная Норвегии на чемпионат мира не квалифицировалась.

В схожем положении очутились «Манчестер Юнайтед» (14 игроков, 4029 минут) и «Тоттенхем» (11 игроков, 4107 минут). Ну и везунчика определить несложно. Сенсационно лидирующий в чемпионате с пятиочковым отрывом от «Манчестер Сити» «Арсенал» в дальнейшей борьбе может полагаться на относительную свежесть состава. Его десятка футболистов сыграла в Катаре лишь 1699 минут. Причем часть из этого отряда — Габриэль Мартинелли, Такэхиро Томиясу, Вильям Салиба, Бен Уайт, Аарон Рамсдейл — почти не покидала скамеек запасных. И даже тот факт, что чемпионат мира отправил на больничный бразильского центрфорварда лондонцев Габриэла Жезуса, не должен восприниматься как нечто катастрофическое. В конце концов конкурентам катарское первенство насолило гораздо больше.

Алексей Доспехов