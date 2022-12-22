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На Кубани бывший оперативник-полицейский осужден за покушение на взятку

Гулькевичский райсуд Краснодарского края признал Романа Борзенкова, бывшего старшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков районного ОМВД, виновным в покушении на получение взятки в крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Экс-полицейский приговорен к штрафу в сумме 2 млн руб.

По данным суда, в сентябре 2019 года сотрудник МВД в ходе обыска в жилище подозреваемого обнаружил наркотическое средство – каннабис общей массой почти 300 г, что составляет крупный размер. Роман Борзенков потребовал от подозреваемого передать ему 200 тыс. руб., за это он обещал внести в протокол ложные сведения о том, что масса изъятых наркотиков меньше, что позволило бы смягчить обвинение. Мужчина согласился, но сообщил о ситуации в правоохранительные органы.

В ходе оперативного эксперимента Роман Борзенков случайно обнаружил записывающие технические средства, после этого он сел в автомобиль и скрылся, не взяв денег. Его действия были квалифицированы как покушение на получение взятки.

В суде Роман Борзенков признал вину и пояснил, что хотел поправить свое финансовое положение.

Анна Перова, Краснодар

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