Удмуртия стала регионом с одним из лучших показателей роста индустрии разработки программного обеспечения

Удмуртия вошла в число регионов, продемонстрировавших лучшие показатели роста рынка разработки программного обеспечения. В частности, по уровню развития софтверной индустрии в 2022 году республика оказалась на 13 месте, а также вошла в группу претендентов на лидерство в рейтинге. Об этом сегодня, 22 декабря, рассказал журналистам министр цифрового развития республики Тимур Меджитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отмечается, что рейтинг регионов России, отражающих условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и для жизни IT-специалистов, составила ассоциация «Руссофт». При его составлении учитывается совокупная выручка, экспорт и штат предприятий, а также совокупное количество вакансий.

Согласно реестру программного обеспечения минцифры России в Удмуртии насчитывается 87 правообладателей ПО. Также по итогам прошлого года регион на девятом месте по обороту софтверных компаний – 8,23 тыс. руб. на душу населения.

Так, по словам господина Меджитова, республика показывает хорошую динамику на рынке ПО. «В Удмуртии реализуются образовательные ИТ-проекты, проводятся акселерационные программы, есть уникальные региональные меры финансовой поддержки, а также сильное отраслевое комьюнити»,— отметил министр цифрового развития Удмуртии.

Кроме того, по уровню цифровой трансформации Удмуртия находится на 15 позиции в России. Здесь, в частности, оценивается перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. В Удмуртии оцифровано более 80 услуг.