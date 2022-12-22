Белгородские силовики занялись фейковыми Telegram-каналами губернатора Вячеслава Гладкова

Прокуратура Белгородской области направила в региональное управление МВД материалы для проверки по факту создания фейковых Telegram-каналов губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом сообщили в ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что в результате мониторинга обнаружили ряд каналов, содержащих недостоверную информацию и дублирующих официальные каналы главы региона. Эту информацию, а также опубликованные в СМИ материалы и направлены в полицию.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, надзорный орган проверяет размещенную на фейковых каналах информацию. «В случае выявления нарушений федерального законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования в установленном порядке», — добавили в прокуратуре.

Александр Прытков

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