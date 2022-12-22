Более 5 млн рублей взыскали с экс-главы минстроя Удмуртии Ивана Ястреба по делу о незаконных сделках

Железнодорожный городской суд Московской области взыскал с экс-директора ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии», бывшего главы минстроя республики Ивана Ястреба более 5 млн руб., полученных в результате заключения незаконных сделок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, в июле 2022 года вступил в законную силу приговор в отношении экс-директора ТПО ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба. Его признали виновным в получении взятки, в том числе через посредника, и мошенничестве при получении выплат (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Другого фигуранта дела, Александра Холодова, признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Так, в суде установлено, что Иван Ястреб в период с 2019 года по 2020 год получил от руководителей двух обществ с ограниченной ответственностью взятки в общей сумме более 5 млн руб. за заключение договоров и ускоренную оплату по ним. В частности, речь идет о подготовке проектно-сметной документации на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации нацпроекта, жилых домов и поставку очистного оборудования. В суд был направлен иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученных средств в доход государства.

Суд удовлетворил требования удовлетворил.