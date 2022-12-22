Обледенение в Петербурге почти повторило коллапс марта 1981 года

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что из-за гололеда ему пришлось идти на работу по проезжей части. В своем Telegram-канале он рассказал, что экстремальное обледенение дороги напомнило ему о событиях марта 1981 года.

В тот год все дороги и тротуары в Ленинграде были полностью покрыты толстым слоем прозрачного льда. Однако господин Колесов отметил, что вчерашний коллапс в Петербурге был близок по охвату территории и продолжительности действия, но все же не смог достичь тех размеров. С утра 22 декабря ледяная корка разрушилась.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте