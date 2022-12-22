Тепловые сети «Тамбовинвестсервиса» хотят продать с торгов за почти 87 млн рублей

ООО «Рязанская торговая площадка» выставила на открытый конкурс в форме подачи предложений о цене теплосети обанкротившегося муниципального предприятия «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Это следует из сообщения организатора торгов.

Имущество продает двумя лотами общей начальной ценой в 86,7 млн руб. За 86,6 млн планируется продать 108 единиц теплосетей протяженностью 8,9 км, нежилое помещение площадью 127,5 кв. м и четыре теплообменника. В 100,9 тыс. оценены 7 м тепловой сети и теплообменник.

Заявки принимаются до 6 февраля, итоги планируется подвести на следующий день. Для участия в конкурсе необходим задаток в размере 20%. Шаг торгов составит 5%.

ТИС был признан банкротом в сентябре 2018 года по заявлению тамбовского филиала «Квадры» из-за 37,2 млн руб. долгов. Позднее «Квадра» добавила 1,7 млрд руб. требований. В реестр кредиторов также несколько менее крупных компаний. В 2020 году «Квадра» договорилась с властями об обслуживании теплосетей ТИС.

За что был оштрафован бывший гендиректор ТИС — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Юрию Дубовику предъявили защиту».

Александр Прытков

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