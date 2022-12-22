Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество преступления сексуального характера в отношении детей выросло на 44% с 2010 года

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей увеличилось на 44% с 2010 года. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опубликованному на сайте Минпросвещения.

Согласно документу, в котором приводятся данные генпрокуратуры, в 2010 году количество таких преступлений составило 9524, в 2021 году — 16 887. Как отметили в ведомстве, более 50% подобных преступлений совершают знакомые ребенку люди. Каждый пятый случай инициирован членом семьи. 11% — родителями или законными представителями ребенка. 25% этих правонарушений совершают страдающие психическими заболеваниями или находящиеся в алкогольном опьянении.

В связи с этим 16 субъектам России рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Также с этой целью будет создана межведомственная рабочая группа.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...