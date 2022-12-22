Количество преступления сексуального характера в отношении детей выросло на 44% с 2010 года

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей увеличилось на 44% с 2010 года. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опубликованному на сайте Минпросвещения.

Согласно документу, в котором приводятся данные генпрокуратуры, в 2010 году количество таких преступлений составило 9524, в 2021 году — 16 887. Как отметили в ведомстве, более 50% подобных преступлений совершают знакомые ребенку люди. Каждый пятый случай инициирован членом семьи. 11% — родителями или законными представителями ребенка. 25% этих правонарушений совершают страдающие психическими заболеваниями или находящиеся в алкогольном опьянении.

В связи с этим 16 субъектам России рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия в отношении детей. Также с этой целью будет создана межведомственная рабочая группа.

Лусине Баласян