Ульяновская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ульяновская область вошла в число лидеров среди субъектов РФ по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В текущем году с помощью нацпроекта в регионе отремонтировали почти 110 км дорог. В планах на 2023 год — отремонтировать 120 км дорожного покрытия.

В рамках нацпроекта также проведено обновили мосты в Тереньгульском, Сенгилеевском, Сурском и Мелекесском районах, а также путепровода через железнодорожную дорогу в Новоспасском районе.

Андрей Сазонов