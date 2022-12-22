Жилью не хватает покупателей

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему на первичном рынке недвижимости растет объем предложения, а интерес к покупке жилья падает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прирост объема предложения и сокращение спроса — пожалуй, главные тренды 2022 года. В результате их совпадения на рынке зафиксировано рекордное количество вариантов в новостройках. С одной стороны, в продажу вывели несколько проектов разного масштаба, спроектированных после пандемической паузы. С другой — спрос сократился почти на 15% под воздействием ряда факторов, посчитали эксперты компании «Метриум».

В конце осени в секторе строящихся жилых комплексов эконом- и комфорт-класса в городе брокеры фиксировали максимальное количество квартир и апартаментов в реализации — около 26 тыс. Это почти на 40% больше, чем в тот же период 2021 года. Такой же рекорд поставили и новомосковские девелоперские компании, а месяцем ранее — застройщики премиального жилья.

Предыдущий максимум по числу вариантов в бюджетных новостройках Москвы установлен летом 2017-го, больше пяти лет назад. В тот год предлагалось 24 тыс. квартир и апартаментов в таких домах. В других сегментах рынка столичных новостроек, отмечают брокеры, рекордов по объему предложения не зафиксировано.

В бизнес-классе экспозиция нового жилья подросла до 19 тыс. лотов, но предыдущий максимум отмечался в начале 2018 года. Тогда в реализации было заявлено 22 тыс. помещений. В новых домах класса элит и делюкс продаваемых квартир и апартаментов хоть и стало более 1 тыс., но рекорд по объему предложения относится ко второму кварталу 2020 года. Тогда продавалось более 2 тыс. вариантов.