Политики — ученым

Накануне Международной встречи по экономическим и финансовым вопросам советская печать публикует многочисленные интервью с видными государственными и научными деятелями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация РСФСР на Генуэзской конференции, 1922 год

Фото: РИА Новости Делегация РСФСР на Генуэзской конференции, 1922 год

Фото: РИА Новости

Вот что сказал в беседе с корреспондентом «Известий» нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко: «Усиление сообщения с заграничным миром, которое, по всей вероятности, явится в результате Генуэзской конференции, несомненно, отразится и на нашем медицинском деле — области медицинской науки. Всем известно, что научный голод у нас за последние годы был не меньше голода продовольственного. Кое-какие наблюдения накопились и у нас за эти годы блокады — особенно в области изучения заразных болезней.

С другой стороны, по доходящим до нас сведениям, западноевропейская наука за эти годы сделала громадные успехи во многих областях, в частности в области вопросов питания, детского лечения, хирургии, общей терапии и т. д. Надо думать, что после Генуэзской конференции обмен научных завоеваний между разными странами усилится и будет снята блокада с германской науки, которая до сих пор является одной из передовых и которую блокировала до сих Антанта. Научная мысль должна получить новый импульс для своего подъема и расцветания».

Академик Петр Лазарев сказал «Известиям», что, на его взгляд, конференция принесет в первую очередь усиление общения с зарубежной наукой. Он обратил особое внимание на одно из достижений зарубежных ученых: «…Резерфорду удалось вызвать при помощи лучей радиоактивных веществ распадение атомов простых тел. Мы имеем все основания полагать, что все решительно атомы простых тел построены из составных частей атома водорода. Таким образом, этими опытами впервые разрешается основная задача, которую ставили себе алхимики, т.-е. превращение одного вида материи в другой. При этих исследованиях Резерфорду в последнее время удалось наблюдать в некоторых случаях освобождение внутренней атомной энергии, запас которой должен, по подсчету физиков, достигнуть огромных размеров».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев