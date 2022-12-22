Начальник полиции Екатеринбурга уходит на пенсию

Глава УМВД по Екатеринбургу полковник полиции Игорь Озеров после возвращения из отпуска покинет свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все основания для этого у него давно уже имеются. Он отдал службе свыше 32 лет, так что не нужно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет — так, по-моему, гласит известная фраза», — подчеркнул Валерий Горелых.

Игорь Озеров родился в 1970 года в Тверской области. Окончил Современный гуманитарный институт в Москве по специальности «Юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности участкового инспектора милиции ОВД Заволжского района Твери. В 2011 году был назначен замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тверской области. В марте 2020 года возглавил полицию Екатеринбурга.

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