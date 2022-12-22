В Сириусе в центр спортивной гимнастики инвестируют порядка 1 млрд рублей

На базе «Сириус-Арены» появится центр спортивной гимнастики мирового уровня. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Спортивный кластер» Евгений Мейтес в интервью «РБК Краснодар».

Сколько инвестиций направят в проект, определяет Федерация спортивной гимнастики России. По словам господина Мейтес, речь идет об объеме вложений около 1 млрд руб. Проект реализуют до конца первого квартала 2023 года. Сириус предоставит площадку, а федерация установит необходимое оборудование.

«Ждем, что в следующем году будет проведено достаточно большое количество мероприятий, и тренировочных от сборной команды по этому виду спорта, и официальных соревнований в статусе чемпионата России»,— отметил Мейтес.

Альбина Баразгова

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