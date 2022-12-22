Держатели «Единой карты петербуржца» с начала года сэкономили 1,8 млрд рублей на проезде

Держатели «Единой карты петербуржца» (ЕКП) с начала 2022 года сэкономили 1,8 млрд рублей, оплачивая картой проезд в метро, заявил ВРИО председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов на награждении партнеров проекта ЕКП. Всего со старта акции с платежной системы «МИР» — более 2,5 млрд рублей. На сегодняшний момент картой пользуются 1,36 млн горожан.

Начиная с 2023 года проезд в метро по ЕКП составит 47 рублей, что всего на 2 рубля дешевле, чем по транспортной карте «Подорожник». Цена разовой поездки в следующем году вырастет на 5 рублей и составит 70 рублей. Об этом вчера сообщил комитет по тарифам Петербурга. Кроме того, со следующего года стоимость проезда в метро по банковской или токенизированной ЕКП будет единой.

При этом со следующего года впервые скидка по карте будет действовать на наземном транспорт: стоимость проезда по ЕКП будет на уровне «Подорожника» — 44 рубля. С 1 января тариф заработает в автобусах, а с 1 апреля — в трамваях и троллейбусах.

Помимо этого, господин Зырянов отметил, что жители Петербурга сэкономили около 80 млн рублей при оплате ЖКХ по ЕКП.

Надежда Ярмула

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