Уральские компании отменили штрафы УФАС за картель в сфере капремонта

Арбитражный суд Свердловской области отменил решение регионального УФАС о признании компаний ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис» участниками картельного сговора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Решение опубликовано в картотеке суда. Помимо этого, ведомство должно будет возместить компаниям уплаченные ими 3 тыс. руб. госпошлины. Еще по 300 руб. необходимо вернуть бизнесменам, участвующим в деле.

При этом суд прекратил производство по делу, связанном с требованиями ООО «Мегаполис» к УФАС о предоставлении материалов дела о картельном сговоре, включая материалы доследственной проверки, проводившейся МВД по Свердловской области.

Юрист Роман Речкин, представлявший в процессе интересы «ЭнТиС-Учет», заявил 66.ru, что суд так же обязал УФАС возместить ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис» заплаченные ими штрафы. ООО «Энтис-Учет» же штраф не уплачивало, не согласившись с решением УФАС.

В пресс-службе УФАС по Свердловской области пообещали прокомментировать решение суда позже.

Напомним, о деталях дела глава УФАС Дмитрий Шалабодов рассказал в августе этого года. Ведомство установило, что ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания "Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис» заключили картельный сговор в сфере капитального ремонта многоквартирных домов на 1 млрд руб. По словам господина Шалабодова, они поделили между собой территории, на которых проводили работы, и определили суммы по контрактам. Всего с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года их договоренность была реализована в 34 закупках.

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