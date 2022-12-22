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Рейсы «Ижевск — Екатеринбург» продлили на январь-март 2023 года

Рейсы авиакомпании «Ижавиа» из столицы Удмуртии в Екатеринбург продлили на первый квартал 2023 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, из Ижевска самолет будет вылетать в 21:00, прилет в Екатеринбург — 23:00. Вылет из Екатеринбурга в 23:50, прибытие в столицу Удмуртии — 23:50.

Напомним, авиакомпании «Ижавиа» в сентябре одобрили субсидию на маршрут между Ижевском и Екатеринбургом с частотой до трех раз в неделю. Соответствующее решение было принято на комиссии Росавиации.

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