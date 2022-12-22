В ходе спецоперации погиб доброволец из Курской области Игорь Волков

Курский доброволец Игорь Волков погиб в бою. Об этом сообщили в администрации региона.

Учившийся в солнечной средней школе Золотухинского района военнослужащий имел опыт боевых действий — после срочной службы в воздушно-десантных войсках он воевал в горячих точках в 1996 и 2000 годах. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За ратную доблесть», удостоен грамоты Минобороны.

На спецоперацию Игорь Волков ушел в сентябре добровольцем. Был наводчиком БМП.

О других потерях макрорегиона после 24 февраля 2022 года читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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