«Бензиновый V8 — тот самый хронограф под капотом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, нужно ли отказываться от привычных силовых агрегатов в пользу электрических.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Соллерс Авто» Фото: пресс-служба «Соллерс Авто»

Компания «Соллерс Авто» объявила на днях, что возобновит выпуск своего знаменитого 8-цилиндрового двигателя, с которым вроде бы попрощались год назад — выпуск этого силового агрегата был прекращен 29 декабря 2021 года. Слово «знаменитый» совсем не преувеличение. V8 рабочим объемом без малого 5 литров начали выпускать на Моторном заводе в городе Заволжский, тогда Горьковской, а ныне Нижегородской области, в далеком 1963 году.

За 58 лет сборки было построено 6,5 млн таких двигателей. Их ставили не только на «газовские» автомобили, но и на машины Ульяновского завода, на продукцию автобусных заводов в Риге и Ереване, и еще много на что. Как сказал директор завода, в 2022-м стало понятно, что с закрытием проекта поторопились, на эти моторы снова возник спрос, «как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей».

Многие, конечно же, начали зубоскалить по этому поводу. Дескать, «возвращаемся к архаике середины прошлого века». Но это с какой стороны посмотреть. Да, сегодня Bugatti прощается со своим 16-цилиндровым мотором — 19 декабря была представлена «прощальная» модель. В линейке моторов новой «семерки» BMW больше нет V12. Прощается с подобными агрегатами и марка Lamborghini. Со свойственным итальянцам артистизмом компания из Сант-Агаты-Болоньезе устроила из этого целый художественный проект — известные музыканты пишут к звуку двигателей аранжировки.

Марка Lamborghini, как и мотор Заволжского завода, ведет свою историю с 1963 года. Эта дата фигурирует повсеместно, в том числе на всевозможном «мерче» — футболках, бейсболках Lamborghini… Надо тоже взять эти цифры на вооружение. Пусть продукция итальянской марки за эти десятилетия серьезно менялась, а скоро вообще перейдет на электричество, уступая давлению «зеленого лобби».

Мы не такие, мы держимся своих корней. Ну, а что касается архаики… Мир давно уже пользуется электронными часами, но гораздо больше ценятся часы механические. И с этой точки зрения бензиновый V8, ведущий свою родословную с 1963 года — это, считай, тот самый хронограф. Только не на запястье, а под капотом автомобиля.