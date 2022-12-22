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Коммерсантъ FM
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Ледяной дождь в Москве

Фотофакт

22 декабря в столице прошел ледяной дождь. Последствия непогоды — в фотогалерее «Ъ».

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Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля

Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины помогают пожилой женщине идти по скользкому тротуару

Мужчины помогают пожилой женщине идти по скользкому тротуару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль, занесенный снегом

Автомобиль, занесенный снегом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уборка снега с проезжей части

Уборка снега с проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины помогают пожилой женщине идти по скользкому тротуару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль, занесенный снегом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уборка снега с проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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