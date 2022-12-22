Фото 22.12.2022, 13:52 Ледяной дождь в Москве Фотофакт 22 декабря в столице прошел ледяной дождь. Последствия непогоды — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Мужчины помогают пожилой женщине идти по скользкому тротуару Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Автомобиль, занесенный снегом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Уборка снега с проезжей части Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Мужчины помогают пожилой женщине идти по скользкому тротуару Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Автомобиль, занесенный снегом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Уборка снега с проезжей части Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото