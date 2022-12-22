Спасатели провели учения по тушению пожара в екатеринбургском метро

Свердловские спасатели провели учения в екатеринбургском метрополитене. По данным регионального МЧС, пожарно-тактическое учение на станции метро «Уралмаш».

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По легенде учений возгорание произошло в одном из вагонов метро. «Прибывшие на место огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к спасению людей и тушению условного пожара. Спустившись на станцию, сотрудники МЧС отыскали "пострадавших", надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. В течение нескольких минут пожарные справились с огнем в вагоне», — говорится в сообщении.

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