Краснодарскую оптовую компанию по продаже газа хотят обанкротить за долг в размере 31 млн рублей

Московская компания «Нефтехим Центр» подала иск о признании банкротом краснодарской компании «М-Логистик Краснодар» за долги в размере 31,3 млн руб. Сведения об исковом заявлении опубликованы на портале Арбитражного суда Краснодарского края.

Судебное разбирательство по проверке оснований заявления пройдет 25 января. К совместному рассмотрению назначен вопрос о прекращении производства по делу о банкротстве.

В марте текущего года операции по счетам краснодарского предприятия были приостановлены по решению федеральной налоговой службы. В августе 2022 года в суд обратилась компания ООО «Руспетрол» с требованием об уплате долга, возникшего у «М-Логистик Краснодар» по договорам поставки товаров на сумму 5,5 млн руб., и неустойки в размере 1,08 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «М-Логистик Краснодар» зарегистрировано в 2017 году в Краснодаре. Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Владельцем предприятия является Дмитрий Давыдов. В 2021 году выручка предприятия составила 83,7 млн руб., убытки — 1,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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