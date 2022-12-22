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обновлено 13:25

В микрорайоне Владимирском Перми наладили теплоснабжение

Власти Свердловского района Перми и прокуратура добились нормативной подачи тепла в микрорайоне Владимирском Свердловского района Перми. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В администрации Свердловского района Перми уточнили, что на территории района расположено 1187 домов, которые необходимо было подготовить к отопительному сезону. Глава администрации Свердловского района Александр Филиппов и прокурор района Александр Гисс проводили приемы граждан и выезжали на место для оценки ситуации. В ноябре в ходе выездного приема жителей Владимирского стало известно о ненормативной температуре воздуха в жилых помещениях в октябре-ноябре. Для решения вопроса был создан временный штаб по вопросу теплоснабжения многоквартирных домов микрорайона Владимирский.

Затем в администрации Свердловского района Перми при участии прокурора района, представителей ПАО «Т Плюс», АО «Энергосбыт Плюс», ООО УК «Владимирский», ТОС «Загарье» и ТОС «Владимирский» было проведено рабочее совещание по вопросу теплоснабжения микрорайона. Аналогичные совещания проводились регулярно в ноябре и декабре. При этом глава районной администрации вместе с прокурором района, представителями ресурсоснабжающей организации, УК и ТОСов выезжали по адресам для оценки ситуации. Отметим, прокуратурой Свердловского района были выявлены факты нарушения законодательства о теплоснабжении в деятельности ПАО «Т Плюс».

В начале декабря теплоснабжение домов микрорайона Владимирский было нормализовано. Тепловой инспекции и управляющей организации рекомендовано отслеживать температурный режим параметров теплоносителя на постоянной основе, при необходимости будут вновь организованы совместные выезды на место для проведения замеров.

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