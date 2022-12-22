Экс-президент Грузии Саакашвили отказался выступить в суде по-грузински

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попытался дистанционно выступить на украинском языке в ходе судебного процесса об его переводе для лечения в Европу. Но судья Георгий Аревадзе заметил, что поскольку речь шла не просто об обращении к украинцам, а об участии в процессе и прении сторон, то «будет лучше, если бывший президент выступит по-грузински, которым владеет в совершенстве». Судья сослался на то, что сам не владеет украинским языком и не поймет, о чем говорит Саакашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Бывший глава государства ответил, что он гражданин Украины и хочет участвовать в процессе, используя государственный язык своей страны.

Тогда судья Аревадзе прервал заседание и поинтересовался, присутствует ли в зале человек, владеющий как грузинским, так и украинским языком. Таким человеком оказалась сотрудница украинского консульства в Тбилиси. Ее спешно зарегистрировали, однако адвокат бывшего президента Шалва Хачапуридзе сообщил, что после описанного инцидента Михаилу Саакашвили, который участвовал в судебном процессе прямым включением из клиники Vivamedi, «стало плохо» и он «не сможет выступить на суде в четверг».

Георгий Двали, Тбилиси