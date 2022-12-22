Дело жителя Кубани о дебоше в поезде и нападении на полицейского передали в суд Саратова

В Саратове в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Кубани, запершего начальника поезда «Кисловодск — Тында» в тамбуре и напавшего на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

По данным следствия, 53-летний житель Краснодарского края, находясь в нетрезвом состоянии, начал вести себя агрессивно. Мужчина громко выражался нецензурной бранью, угрожал проводнику побоями и насильно держал в тамбуре начальника поезда. Фигурант дела напал на полицейского, прибывшего для устранения беспорядков, и нанес ему несколько ударов.

«Противоправные действия нарушителя были зафиксированы, после чего ему было отказано в проезде»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (хулиганство и насилие по отношению к представителю власти). Материалы дела рассмотрит Вольский районный суд Саратовской области.

Как сообщила адвокат Лия Батраева, фигурантом дела является Константин Мотайло. Сразу после содеянного он признал свою вину и активно способствовал расследованию преступления. Мужчина принес извинения полицейскому и работникам поездной бригады. В целях заглаживания причиненного вреда фигурант дела сделал добровольное пожертвование в благотворительную организацию.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram