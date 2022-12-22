В Ярославской облдуме могут сократить число депутатов

Депутаты Ярославской областной думы внесли на рассмотрение проект закона «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Устава Ярославской области», подразумевающий сокращение числа депутатов облдумы с 50 до 46. Также предлагается изменить систему выборов депутатов.

«Из них 34 депутата — избираются по одномандатным избирательным округам, 12 депутатов – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями»,— говорится в пояснительной записке. Напомним, сейчас половина депутатов выбирается по партийным спискам, вторая — одномандатники.

Отмечается, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов областного бюджета. Вскоре он будет рассмотрен на заседании думы.

Алла Чижова