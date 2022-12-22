Вот это номер

На входе в Grand Palais Ephemere, что вырос на Марсовом Поле на время капитального ремонта исторического Большого дворца, играет духовой оркестр, конферансье бодро зазывает на представление. Впрочем, зазывать и не требуется. Желающих попасть на выставку Le Grand Numero de Chanel явно больше, чем она способна принять. Афишами обклеен весь Париж, бронь в интернете давно разлетелась, живая очередь стоит под дождем. Но попав внутрь, в настоящее шапито, невзгоды забываются.

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Замерзшего зрителя подхватывают фокусники и актеры, маги и картежники, психологи, визажисты и еще бог знает кто и кружат по аттракционам, одурманивая ароматами Chanel и их историями. Вокруг центрального бара-карусели расположились пять залов, каждый из которых посвящен одному из ароматов или серии, как в случае Les Exclusifs de Chanel. Погружают в них буквально: выбираете флакон, открываете штору — и шоу начинается. Зал Chance оформлен как казино, попытать удачу в покер, рулетку или колесо фортуны здесь можно без риска остаться на мели. Проигравших нет: все уходят с сувенирами. Атмосфера кабаре отсылает к юношеским годам Габриэль Шанель, когда будущая звезда французской моды скромненько пела в привокзальном кафе в Мулене. Там она вытянула свой счастливый билет — знакомство с влиятельным богачом, ценителем лошадей и женщин Этьеном Бальзаном, который и увез ее в Париж. Продолжить изучение арсенала Шанель-соблазнительницы предлагается в зале Coco Mademoiselle.

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Красные линии, как известно, пересекать не рекомендуется, а синие — запросто, настаивают в Chanel. Зал Bleu единственный мужской на этом празднике парфюмов, и придуман он как ночной город небоскребов. Сколько бы ни старались организаторы сделать его как можно нейтральнее — это ни Париж, ни Нью-Йорк и ни Лондон, все равно всюду видится лицо Гаспара Ульеля, идеально воплощавшего мягкую мужественность и глубину Bleu. С его трагической смерти прошел почти год — нового лица у самого популярного мужского аромата Chanel пока не появилось. Правда, в специальном выпуске журнала Numero, приуроченном к выставке, к этой роли примеряется этуаль Парижской оперы харизматичный Уго Маршан. У них с Bleu мог бы сложиться неплохой дуэт.

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«Духи — отражение нашей индивидуальности, точно так же, как одежда, манера речи и движения. Аромат раскрывает нечто большее, что нельзя выразить иначе»,— уверен «нос» Chanel Оливье Польж. В зале с эксклюзивными ароматами — сейчас их в коллекции 18 — психологи-актеры помогают подобрать парфюмерный альтер-эго по душе и вкусу. Личностям щедрым — Gardenia, сердечным — 31 rue de Cambon, независимым — Boy Chanel, тщеславным гордецам — Lion de Chanel.

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И, наконец, главный номер выставки — Chanel №5. «Я не хочу ни розы, ни ландыша, хочу, чтобы духи были составными, искусственными, как платье. Мне нужен женский аромат, который пахнет женщиной! А назову его №5 — пятерка принесет удачу», — брифовала 40-летнего Эрнеста Бо 38-летняя Габриэль Шанель. Русского эмигранта, некогда одного из лучших «носов» царской России, а затем главного авангардиста французской парфюмерии, представил Шанель великий князь Дмитрий Павлович, тогдашний ее любовник. Жили они на вилле Bel Respiro в Гарше под Парижем под одной крышей со Стравинским и его семьей. У Шанель в то время было развеселое артистическое окружение, которое обеспечила ей Мися Серт — французская полька, подруга всего художественного Парижа. Именно с нее началась долгая дружба Шанель с Дягилевым, поддержка его «Русских сезонов», костюмы для его балетов. На выставке представлены фотографии, портреты и художественные артефакты. Среди них, например, серия пяти коллажей а-ля дада, собранная вокруг любимых чисел суеверной мадмуазель — 1921 и 5. Эту серию она презентовала Сержу Лифарю, дягилевскому артисту и будущему худруку балета Парижской оперы.

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Духу нового времени соответствовал и флакон: никаких вензелей и украшательств. Строгий прямоугольник из прозрачного стекла с крышкой в форме Вандомской площади, упакованный в простейшую черно-белую коробку. Исторический флакон 1921 года соседствует на выставке с юбилейным 2021 года. Его выпустили в прошлом году к столетию №5: бутылка Baccarat, объем 2021 мл, тираж всего 55 экземпляров, стоимость — €28 тыс. Экземпляры 1, 5 и 55 были проданы тут же — вот она, магия чисел. Остальные дожидаются коллекционеров.

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Закатить в разгар сезона подарков выставку, посвященную самым продаваемым ароматам дома — казалось бы, что может быть очевиднее? Хочешь не хочешь, а с пустыми руками не уйдешь. Путь к выходу, естественно, проложен через магазин. Но это маркетинговое шапито так здорово сделано и придумано, что покупать здесь — одно удовольствие.

Мария Сидельникова