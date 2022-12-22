Трех жителей Удмуртии будут судить за кражу интернет-кабеля на 1 млн рублей

В столице Удмуртии завершили расследование в отношении трех местных жителей, которых подозревают в краже интернет-кабеля (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по республике, общий ущерб составил более 1 млн руб.

Установлено, что один из мужчин ранее работал в организации по установке интернет-кабеля, поэтому ему было известно расположение и механизм работы системы. Он и двое его знакомых взламывали запорные устройства, проникали в чердачные помещения многоквартирных домов, срезали протянутый кабель, после чего обжигали и полученную медную проволоку сдавали в пункт приема металла.

При этом мужчины похищали кабель, проведенный в квартиры, где интернет на тот момент не использовался. Обвиняемые также надевали спецодежду.

Мужчин задержали при сдаче медной проволоки в одном из пунктов приема металла. Установлена их причастность к 70 фактам краж, совершенных в Ижевске, Воткинске и Завьяловском районе.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.