МУП «Полигон» получило полномочия на снос аварийных домов

Депутаты Пермской думы на пленарном заседании поддержали проект решения о передаче полномочий по содержанию и ремонту ливневой канализации, ликвидации несанкционированных свалок и сносу аварийных многоквартирных домов МУП «Полигон». Ранее с такой инициативой выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В гордуме считают, что за счет того передачи указанных функций бюджетной организации удастся сократить сметную стоимость с сроки данных работ.

В настоящий момент МУП «Полигон» управляет также полигоном по захоронению ТКО рядом с деревней Софроны. Единственным учредителем предприятия является администрация Перми. Ранее планировалось, что МУП займется реализацией проекта строительства мусоросортировочного комплекса на полигоне. Однако весной этого стало известно, что курировать проект будет АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% в собственности краевого минимущества), так как строить комплекс планируется на условиях концессии, а концессионер — федеральный оператор по обращению с ТКО ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) — согласился оказать финансовую поддержку только при условии, что стороной по договору выступит не городская, а краевая структура.