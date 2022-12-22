«В условиях западных санкций, привычные рынки сбыта стали недоступны»

Из-за введенных в отношении России санкций условия работы сельскохозяйственных предприятий в стране изменились, а также стал актуальным вопрос продовольственной безопасности. О том, с какими трудностями сталкиваются предприятия АПК, рассказал глава энгельсского ООО «Аскада» Антон Ахмадулин.

В агропромышленном секторе нашей экономики мы имеем следующую ситуацию: самостоятельно развиваться могут только предприятия связанные с торговлей сырьем, а это крестьянско-фермерские хозяйства и экспортно-ориентированные компании.

Все, что связанно с молочным и мясным животноводством, переработкой семеноводством не может развиваться без государственной поддержки Развиваться на внутреннем рынке малым и средним предприятиям практически невозможно, так как внутренний рынок принадлежит крупным ритейлерам. Условия, на которых они предлагают сотрудничество, невыполнимы для малого бизнеса и неминуемо приведут к несоблюдению требований и штрафам, и как следствие — к разорению компаний.

Малый бизнес может заниматься выращиванием и подготовкой сырья, оказывать услуги по его переработке, фасовке, хранению. Однако это возможно, если государство создаст более комфортные условия, в которых будут существовать малые сельхозпредприятия.

Недавно предпринимателям, занимающимся молочным животноводством, государство разрешило тратить средства, выделяемые в виде грантов, на покупку земли для пастбищ, находящихся в муниципальной собственности, но в некоторых регионах такой земли уже не осталось. Она сосредоточена в руках крупных землевладельцев, а они в свою очередь эти земли распахали и используют не по назначению, хотя эти земли могут быть и не пригодны его для интенсивного земледелия. В результате чего земля истощается, а хозяйство становится нерентабельным.

Есть острая необходимость восстановления и организации луговых пастбищ вокруг сельских поселений и обеспечения к ним свободного доступа для желающих заниматься молочным животноводством. Это могут быть как частные, так и муниципальные пастбища.

Задача сохранения и развития малых и средних форм хозяйствования очень важна, т. к. решает две важные задачи:

1) Обеспечение продовольственной безопасности нашей страны в условиях агрессивной политики запада.

2) Сохранение и развитие сельских территорий исконного проживания народов России, которое возможно использовать в дальнейшем для решения различных социальных проектов, в том числе и в сфере безопасности.

В результате создания комфортных условий (льготных тарифов на электроэнергию, топливо, упрощенного административного надзора, различного рода программ господдержки) предприятия будут тратить больше энергоресурсов, покупать оборудования, брать кредиты, тем самым развивать экономику.

Еще один путь развития — экспорт. Но в условиях западных санкций, привычные рынки сбыта стали недоступны, а новые не освоены и не имеют доступных логических решений, в связи с этим государству необходимо создавать новые маршруты и обеспечивать доступ к тем странам, которые заинтересованы в нашей сельхозпродукции.

Введение санкций породило такую проблему как недостаток качественного семенного материала. Предприятия, способные производить качественные семена, сталкиваются с теми же проблемами: недостаток земель пригодных под семеноводство, и проблемы реализации непосредственному потребителю. Государственная поддержка семеноводческих предприятий может заключаться не только в виде субсидий и грантов, но и создания информационной доступности для потребителя.

Хотелось бы отметить техническую оснащенность наших сельхозпредприятий, ведь именно от нее зависит эффективность производства и переработки сельхозпродукции, чем современнее техника, тем ниже потери, и тем ниже себестоимость сырья и готовой продукции.

Имеющееся оборудование физически и морально устарело, и предприятиям необходимо производить модернизацию и внедрять современные технологии, а для этого, конечно же, необходимы доступные кредиты.