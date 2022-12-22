В Гулькевичском районе бывшего оперативника осудили за попытку получить взятку

Гулькевичский суд признал бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков районного ОМВД России Романа Борзенкова виновным в покушении на получение взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в сентябре 2019 года злоумышленник при обыске дома подозреваемого обнаружил 293,8 г марихуаны, что влечет уголовную ответственность. Полицейский потребовал с мужчины 200 тыс. руб. за уменьшение массы обнаруженного наркотика и, как следствие, смягчения квалификации преступления. При передаче денег оперативник, опасаясь за свою безопасность, обыскал взяткодателя. Обнаружив у него технические средства, полицейский скрылся на своем автомобиле. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

Фигурант дела признал свою вину в суде. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 млн руб. и лишения права работать в госорганах, вооруженных силах и других ведомствах в течение пяти лет. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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