Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В волгоградской и михайловской больницах откроются сосудистые центры

В Волгоградской области до конца 2024 года планируется создать два региональных сосудистых центра. После этого их количество в области вырастет до шести. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Круглосуточные подразделения для пациентов с сосудистыми катастрофами откроются в волгоградской больнице №15 и Михайловской районной больнице.

По информации регионального комитета здравоохранения, в Волгоградском областном кардиоцентре ежегодно проходят лечение порядка 8,5 тыс. жителей региона, выполняется свыше трех тыс. операций кардиологического и нейрохирургического профилей.

В рамках регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в этом году для кардиоцентра приобрели новый магнитно-резонансный томограф, аппараты УЗИ-диагностики экспертного класса, аппараты искусственной вентиляции легких.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...