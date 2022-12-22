В волгоградской и михайловской больницах откроются сосудистые центры

В Волгоградской области до конца 2024 года планируется создать два региональных сосудистых центра. После этого их количество в области вырастет до шести. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Круглосуточные подразделения для пациентов с сосудистыми катастрофами откроются в волгоградской больнице №15 и Михайловской районной больнице.

По информации регионального комитета здравоохранения, в Волгоградском областном кардиоцентре ежегодно проходят лечение порядка 8,5 тыс. жителей региона, выполняется свыше трех тыс. операций кардиологического и нейрохирургического профилей.

В рамках регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в этом году для кардиоцентра приобрели новый магнитно-резонансный томограф, аппараты УЗИ-диагностики экспертного класса, аппараты искусственной вентиляции легких.

Марина Ковалева