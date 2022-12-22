Владелец гостиницы в Башкирии обвиняется в хищении туристического кэшбека

В Сибае 45-летний владелец ООО «Издательство «Южуралпечать» и гостиницы «Алтынай» Ришат Халитов обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, с января по апрель текущего года обвиняемый похитил более 2,5 млн руб. бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туры по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Для этого он использовал банковские счета и реквизиты 14 человек на основании представленных ложных сведений об оказании им туристических услуг в своей же гостинице. На счета фиктивных постояльцев был зачислен кэшбек за участие в программе лояльности, которые были похищены обвиняемым.

По версии республиканского МВД, ущерб оказался выше – 10 млн руб.

По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъяты документы, ноутбуки, телефоны и банковские карты. Суд на время расследования заключил его под стражу. Проверяется причастность других граждан к преступлению.

Майя Иванова

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