Воронежского адвоката будут судить за мошенничество на 400 тысяч рублей

Управление СКР по Воронежской области передает в суд уголовное дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) против 42-летнего адвоката. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, летом 2021 года к адвокату обратилась 27-летняя клиентка с просьбой помочь «в решении вопроса о прекращении визитов в арендуемый офис коммерческой организации сотрудника полиции, проводившего проверки по заявлениям граждан». Фимгурант сообщил ей «заведомо ложную информацию» о наличии у него обширных связей для решения этого вопроса и попросил 400 тыс. руб., якобы предназначавшиеся для последующей передачи должностным лицам. «При этом обвиняемый изначально не намеревался совершать каких-либо действий и осознавал, что у него отсутствуют юридические или иные полномочия влиять на работу органов внутренних дел», — рассказали в СКР.В августе 2021 года женщина по частям передала адвокату требуемую сумму. Средствами, считает следствие, тот распорядился по собственному усмотрению.

Деятельность адвоката попали в поле зрения областного управления ФСБ, которое предоставило материалы в СКР. В ведомстве отметили, что на предварительном следствии обвиняемый признал вину.

Об уголовном деле об обмане 444 клиентов юридических фирм в Воронеже читайте в материале «Ъ» «Ложь юристов изучат в суде».

Владимир Зоркий

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