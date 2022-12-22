Нижегородским предприятиям компенсировали 200 млн рублей затрат на оборудование

Около 200 млн руб. затрат на покупку оборудования компенсировали 50 предприятиям Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Каждой компании компенсировали не более 10 млн руб.

Среди получателей субсидий – Выксунский металлургический завод, завод имени Свердлова, Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, завод «Красный якорь», предприятие «Эркон» и другие.

Получателей субсидий определили в ходе конкурса. Для участия в нем было подано 103 заявки, то есть 53 заявителя получили отказ.

Анастасия Еремина