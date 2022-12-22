В Новороссийске проведут следственную проверку по факту гибели женщины при пожаре

В Новороссийске начали следственную проверку причин и обстоятельств пожара в доме на улице Павловской, при котором погибла 62-летняя женщина и пострадал ее 57-летний супруг. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, пожар случился 21 декабря 2022 года. Службу спасателей вызвали соседи. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело женщины, которая не смогла самостоятельно выбраться. Ее супруга с различными ожогами доставили в больницу. По предварительной информации, причиной возгорания стал перегрев печи.

К настоящему времени назначены необходимые экспертизы, проводятся меры по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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