Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до конца зимы

Власти Новосибирской области продлили в регионе режим повышенной готовности до 28 февраля 2023 года. Он был введен в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и действовал до конца 2022 года.

Постановление губернатора о продлении режима подписал в среду, 21 декабря, первый заместитель главы региона Владимир Знатков. Как уточнили в пресс-службе облправительства, это сделано в соответствии с предложениями главного санитарного врача по Новосибирской области.

Как сообщалось, в регионе в последние две недели отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Дарья Решетникова