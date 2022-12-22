Прожиточный минимум в Челябинской области увеличен на 5%

В Челябинской области размер прожиточного минимума вырастет на 5% с 1 января 2023 года. В среднем на душу населения он составит 13730 руб., что на 654 руб. больше чем сейчас. Новая величина установлена постановлением правительства региона, сообщается в telegram-канале экономического блока кабинета министров.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения Челябинской области с 1 января увеличится на 713 руб. и составит 14966 руб., для пенсионеров – 11808 руб. (+563 руб.), для детей – 14140 (+452 руб.). Прирост минимума для несовершеннолетних составит 3,3%, для пенсионеров и трудоспособных южноуральцев – по 5%.

В 2022 году прожиточный минимум индексировался дважды: с 1 января – на 4% и с 1 июня – на 10%. Величина необходима для расчета многих пособий и социальных выплат, а также используется в качестве критерия нуждаемости при их назначении.