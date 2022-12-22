В Пензенской области водителя автобуса из Мордовии будут судить за ДТП

СУ СК по Пензенской области завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Саранска, который обвиняется в совершении ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, 1 августа около 10 часов водитель ООО «Мордовавтотранс», управляя рейсовым автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров по маршруту «Саранск-Пенза». Кроме него в автобусе находилось еще 17 человек.

В селе Сандерки Лунинского района водитель превысил скорость, выехал на встречную полосу движения, а затем - на левую обочину и врезался в металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся.

Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, двоим из них - мужчинам 57 и 58 лет - был причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом деяния водитель признал. Уголовное дело направлено в суд. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Марина Ковалева