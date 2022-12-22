Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Пензенской области водителя автобуса из Мордовии будут судить за ДТП

СУ СК по Пензенской области завершило расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Саранска, который обвиняется в совершении ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, 1 августа около 10 часов водитель ООО «Мордовавтотранс», управляя рейсовым автобусом «ПАЗ», перевозил пассажиров по маршруту «Саранск-Пенза». Кроме него в автобусе находилось еще 17 человек.

В селе Сандерки Лунинского района водитель превысил скорость, выехал на встречную полосу движения, а затем - на левую обочину и врезался в металлическое ограждение, после чего автобус опрокинулся.

Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, двоим из них - мужчинам 57 и 58 лет - был причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в инкриминируемом деяния водитель признал. Уголовное дело направлено в суд. Расследование находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...