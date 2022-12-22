Стоимость техосмотра легковых машин в Татарстане с 2023 года вырастет на 79%

Стоимость техосмотра легковой машины в Татарстане в следующем году составит 913 руб., что на 79% больше, чем в этом году. Постановление опубликовано на портале правовой информации региона. Данный тариф является самым минимальным, который был разрешен Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

При этом стоимость техосмотра автобусов, троллейбусов составит 1,5 тыс. и 1,8 тыс. руб., соответственность. Цена ТО грузовиков будет колебаться от 999 до 1,9 тыс.руб. Стоимость техосмотра мотоциклов, квадроциклов и мопедов составит 321 руб.

"Ъ-Казань"