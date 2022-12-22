В Крыму при поддержке спецназа ФСБ задержали участников экстремистской организации

В Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали участников одной из крупнейших религиозных ячеек «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В ходе следствия оперативники вычислили, что члены секты вербовали людей и проводили собрания, на которых провозглашалась исключительность и превосходство их вероучения над другими традиционными религиями. По итогам 20 обысков изъяты незаконная литература, компьютеры, деньги и записи, подтверждающие деятельность запрещенной в России организации. Также силовики обнаружили памятки, разработанные на случай общения с правоохранителями. Согласно оперативным данным, участники преступной ячейки руководствовались инструкциями, разработанными в том числе за границей.

Дмитрий Нестеренко

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