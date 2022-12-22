На Кубани за сутки коронавирусом заболел 61 человек

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 61 случай заболевания COVID-19. Среди заболевших 34 женщины и 27 мужчин.

В Краснодаре выявили 25 новых пациентов. В Сочи, Анапе, Новороссийске и Славянском районе заболели по пять человек. По три новых пациента отметили в Абинском и Кавказском муниципалитетах. По два положительных результата теста на коронавирус зарегистрировали в Гулькевичском и Усть-Лабинском районах. В Геленджике, Выселковском, Динском, Ейском, Калининском и Тихорецком муниципалитетах выявили по одному заболевшему.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 343 500 случаев заболевания. Из них 331 969 пациентов были выписаны с выздоровлением. Скончались 111 29 пациентов. Показатель заболеваемости составил 6043 случая на 100 тыс. населения.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», лидерами суточной заболеваемости в РФ стали Москва (1709), Санкт-Петербург (1006) и Свердловская область (332).

Анастасия Донскова

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