Частные дома в Краснодарском крае в 2022 году подешевели на 14%

Прирост стоимости частных домов в Краснодарском крае за 2022 год снизился на 13,9%. Об этом говорится в исследовании федерального портала недвижимости «Мир квартир».

В IV квартале текущего года снижение стоимости указанной категории недвижимости составило 2,1%. При этом край входит в топ-10 регионов по уровню цен на частные дома на шестой позиции. Средний показатель стоимости домов на Кубани составил 10,5 млн руб. Лидерами списка являются Москва (21,8 млн руб.), Санкт-Петербург (18,8 млн руб.), Московская область (14,4 млн раб.), Севастополь и ЯНАО (11,17 млн руб.).

В целом по России отмечен рост цен на частные дома на уровне 20%. Больше всего частная недвижимость подорожала в Приморском крае (+12,6%), Ненецком АО (+10,4%) и Амурской области (+10,3%).

«В конце осени и начале зимы на 10% сократилось предложение — из-за снятия с продажи загородных домов. Сейчас стало сложно вести показы, собственники отложили эту деятельность до весны, когда спрос обычно растет»,— отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Средняя стоимость частных домов по России к концу 2022 года составила 5,9 млн руб. Исследование затронуло ценовые предложения в 84 регионах РФ.

Анастасия Донскова

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