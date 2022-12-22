В налоговых декларациях Трампа обнаружены проблемы с аудитом и подозрительные отчеты об убытках

Бюджетный комитет Палаты представителей США представил предварительный отчет по налоговому аудиту бизнеса Дональда Трампа во время его президентства. Из отчета следует, что в первые два года его президентства Налоговое управление США (IRS) не проводило налоговый аудит его бизнеса, хотя должно делать его ежегодно. Первый аудит был проведен в 2019 году. Кроме того, господин Трамп сообщал о значительных убытках своего бизнеса, в результате чего налоговая нагрузка резко сократилась. Сенатор Рон Уайден, возглавляющий в Сенате комитет по налогам, заявил, что «IRS все проспало, и программа президентского аудита подорвана», чему «нет оправданий».

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Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Дональд Трамп

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

В общей сложности в отчете рассматривается период с 2015 по 2020 год — за это время господин Трамп сообщил об убытках в общей сложности в размере $53 млн, так что за весь период он заплатил налоги лишь на $1,8 млн. Так, в 2017 году он сообщил об убытках в размере $12,9 млн и заплатил налоги лишь в размере $750. По вопросам налогового аудита и подозрительных отчетов об убытках будут проводиться дальнейшие проверки.

Ранее СМИ уже писали о том, что господин Трамп практиковал различные списания, чтобы уменьшить свой официальный доход, выдавал огромные кредиты своим детям, что, по мнению критиков, могло быть замаскированной простой передачей денег без выплаты процентов. Также вопросы вызывали и некоторые расходы семьи господина Трампа на благотворительность.

Яна Рождественская