В Челябинской области до конца года восстановят права дольщиков трех проблемных домов

До конца 2022 года в Челябинской области планируется исключить из реестра проблемных объектов три дома. Будут восстановлены права 324 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Два уральских региона полностью решили проблемы обманутых дольщиков. Это Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего с начала года на сегодня в УрФО восстановили права 1758 дольщиков. Из Единого реестра проблемных объектов исключили 80 домов. По итогам года, с учетом планов Челябинской области, их число вырастет до 83 зданий и 2082 человек.

Полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев отметил, что регионы проделали большую работу по восстановлению прав дольщиков, но самое главное – не допускать появление новых проблемных объектов.

Сегодня в едином реестре числятся 30 объектов в Челябинской области. С начала года их количество сократилось на 24.