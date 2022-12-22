Жителя Удмуртии осудили за насилие и грабеж женщины с угрозой убийством

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Дебесского района. Мужчину признали виновным в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с угрозой убийством и грабежом (п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что утром 13 июля нетрезвый мужчина пришел к 35-летней односельчанке. Приставив нож к шее женщины и угрожая убийством, он потребовал впустить его в дом. После этого мужчина ударил и изнасиловал потерпевшую, а затем отвел к реке, где отобрал мобильный телефон и скрылся с места преступления.

В рамках расследования осмотрены места происшествия и допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, а также выполнено ряд экспертиз. Суд приговорил мужчину к семи годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.