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Донские депутаты вошли в координационную группу по вопросам СВО при Госдуме

Парламентарии из Ростовской области вошли в координационную группу по вопросам специальной военной операции при Государственной думе России, сообщает пресс-служба донского Заксобрания.

Согласно информации пресс-службы, в группу вошли первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, депутат Государственной Думы, и первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Группа была сформирована по распоряжению президента Владимира Путина. Основная задача новой структуры — мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, координация работы органов публичной власти, социальная и правовая защита участников СВО и их семей. Главой группы назначен первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Анастасия Назарова

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